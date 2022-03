Venäjä vaikeuttaa suomalaisyritysten lähtöä – poistuminen vie kuukausia, ja jopa kaikki omistukset saattavat jäädä Venäjälle

Suomalaisyritykset, joilla on Venäjällä tytäryhtiö, ovat vaarassa menettää isoja omistuksia Venäjälle.

Kymmenet suomalaisyritykset ovat ilmoittaneet lopettavansa kaiken liiketoimintansa Venäjällä. Joukossa on rahakasta Venäjän-kauppaa tehneitä tunnettuja nimiä, kuten Fazer, S-ryhmä ja Hesburger.

– Ulkomaiset yritykset on jätetty tämän tilanteen panttivangeiksi. Niille jätetyt vaihtoehdot vaikuttavat kaikki melko huonoilta, sanoo Suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen .

Heikko rupla on kutistanut omistusten arvon, ja myydä ei saa

Tilanne on muuttunut hetkessä.

Se, mikä vielä viikkoja tai ainakin kuukausia sitten oli hyvää bisnestä, on nyt jotain aivan muuta.

– Monien omaisuuserien arvot ovat vahvasti supistuneet, koska rupla on niin heikko. Ja omaisuuserien myyminen on tällä hetkellä mahdotonta, Rekolainen sanoo.

Myyminen on uusilla asetuksilla kielletty. Näin länsifirmoilla on jäljellä kolme vaihtoehtoa: liiketoiminnan jatkaminen, väliaikainen siirtäminen venäläisen kumppanin haltuun tai konkurssi.

Konkurssi on siis ainoa tapa päästä kokonaan irti markkinasta, mutta riskinä on että siitä seuraa sanktioita.

Yritysten lähtöaikataulut vielä täysin auki

Yle on tiedustellut tällä viikolla useilta yrityksiltä, onko niiden Venäjältä vetäytymisen aikataulu selvinnyt ja kuinka isona ne pitävät riskiä siitä, että merkittävä määrä omistuksia jää Venäjälle.

– Alasajo on käynnistynyt. Pyrimme myymään myymälöissä vielä olevat tuotteet pois mahdollisimman nopeasti. Pietarin Sokos-hotelleihin ei voi enää tehdä varauksia varaussivustojen kautta. Hotellien sulkemisen tarkka aikataulu tarkentuu, S-ryhmä kertoo.

Prismojen lisäksi S-ryhmällä on Pietarissa kolme hotellia. Kuvassa Palace Bridge -hotellin huone.

Pauligilla on Venäjällä kahvipaahtimo ja noin 200 työntekijää, S-ryhmällä Pietarissa 16 Prismaa.

"En usko, että olemme millään tavalla erityisasemassa"

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen mukaan yrityksillä on Venäjällä 180 tytäryhtiötä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 noin kuusi miljardia euroa.

– Venäjä on yleensä tehnyt niin, että kun heidän omaisuuteen lännessä on koskettu, he iskevät vastavuoroisesti samoilla aseilla ja joskus vähän ylikin, Liuhto sanoo.