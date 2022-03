Kiova syyttää Venäjää lastensairaalan pommittamisesta – siviilien tuska Ukrainassa pahenee koko ajan

Kun sota jatkuu, siivilien tilanne muuttuu koko ajan turvattomammaksi. Ukraina on syyttänyt Venäjää koko ajan siviikohteiden pommittamisesta, mutta nyt iskujen sanotaan osuneen jo lastensairaalaan.

Asovanmeren rannalla sijaitseva Mariupolin kaupunki on piiritettynä, ja satojentuhansien ihmisten arvioidaan odottavan kaupungissa ulospääsyä.

Venäjä kääntää kaiken Ukrainan syyksi

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Ukrainan terveydenhuoltoon, kuten sairaaloihin ja ambulansseihin, on tehty jo 18 iskua. Niissä on saanut surmansa kymmenen ihmistä, 16 on loukkaantunut.