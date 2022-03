Johtava tutkija hoputtaa selkeitä toimenpiteitä kyberturvallisuuden parantamiseksi Suomessa

Elektroniseen sodankäyntiin ja häirintään on mahdollista varautua, mutta sen torjuminen on fyysisesti lähes mahdotonta, muistuttaa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Charly Salonius-Pasternak .

– Erillään on paljon laajempi kyberturvallisuus – ja puolustus. Vaikka Suomella on kaikki maailman potentiaali, ongelmana on, että on mietitty ”mitä voisi tehdä” kun sen sijaan pitäisi miettiä ”mitä pitää tehdä”.