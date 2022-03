Venäjän runtelemassa Mariupolissa joukkohaudataan jo ihmisiä – Apulaispormestari: talot ilman lämmitystä, juomavesi saadaan lumesta

Heidän mukaansa ruumishuoneet ovat täynnä ja asunnoissa on lisää ruumiita, joten ei voida enää odottaa, että kullekin järjestettäisiin yksilölliset hautajaiset.

Uutistoimisto AP:n mukaan kaupungin vanhalle hautausmaalle kaivettuun joukkohautaan haudattavaksi tuotiin tiistaina 40 ja keskiviikkona 30 ruumista kodeista ja ruumishuoneilta. On epäselvää, montako vainajaa paikalle on yhteensä tuotu, AP sanoo. Kyseinen hauta on tarkoitus sulkea torstaina.