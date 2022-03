Andrei Alénilla on harvinainen lukihäiriö, joka sotki koulunkäynnin – nyt se on näyttelijästä supervoima: "Heikkoudesta pitää tehdä vahvuus"

Näyttelijä Andrei Alén, 40, on innoissaan. Huhtikuun alussa saa ensi-iltansa Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Odotus, joka kuvattiin Turun saaristossa ensimmäisenä koronakesänä 2020. Alénilla on elokuvan toinen miespäärooli, mutta ei siinä kaikki. Odotus on Alénin ja Louhimiehen yhteisen tuotantoyhtiön ensimmäinen elokuva. Siinä näyttelevät Alénin ohella myös Inka Kallén, Aku Hirviniemi ja Adeliina Arajuuri. Se on jo neljäs Louhimiehen ohjaama tuotanto, jossa Alén on näyttelijänä mukana.