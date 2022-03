Viking Line jatkaa lisämaksun perimistä matkustajilta polttoaineen hintojen nousun vuoksi

Päätös on jatkoa marraskuussa käyttöön otetulle lisämaksulle, joka oli voimassa tammikuun loppuun asti. Lisämaksua korotetaan viime syksyisestä.

Helsingin ja Tukholman sekä Turun ja Tukholman välisillä reiteillä lisämaksu on meno–paluu-matkalla 5,80 euroa. Helsinki–Tallinna-reitillä, sekä Maarianhaminaan kulkevilla matkoilla maksu on 3,80 euroa. Yksisuuntaisilla matkoilla maksu on puolet tästä.