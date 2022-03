Talouspakotteiden seuraus: Suomessa opiskelevilla venäläisillä on vaikeuksia saada rahaa

Ukrainan sota vaikeuttaa monen opiskelijan elämää Suomessa. Osalla Suomessa olevista venäläisistä opiskelijoista on vaikeuksia saada rahaa talouspakotteista aiheutuvien maksuliikenteen ongelmien takia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedeasioista vastaavan ylijohtajan Atte Jääskeläisen mukaan rahaongelmia on todennäköisesti erityisesti niillä, joiden tilit ovat venäläisissä pankeissa. Myös heikentynyt ruplan kurssi vaikuttaa opiskelijoiden talouteen.

– Ukraina on sotaa käyvä maa, joten on todennäköistä, että myös ukrainalaisilla on rahaongelmia, päättelee Jääskeläinen.