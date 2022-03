Sotaa pakenevan kotimajoittaminen ei ole hätämajoitusta, vaan pitkäkestoista yhdessäeloa – mieti ainakin nämä asiat, ennen kuin avaat ovesi

Kotimajoituksen tuki ry muistuttaa, että on monta asiaa, jotka majoitusta tarjoavan on oikeasti mietittävä ennen kuin avaa ovensa mahdollisesti traumatisoivia tilanteita kokeneelle ihmiselle.

Suomalaiset ovat halukkaita auttamaan Ukrainasta paenneita ihmisiä.

Raha- ja tavaralahjoitusten lisäksi moni on ilmaissut halunsa majoittaa Suomesta turvaa hakevia kotiinsa tai vaikka tyhjänä olevaan asuntoonsa.

Esimerkiksi vapaaehtoisten yksityishenkilöiden Kotimajoitusverkostossa on käynyt kuhina viime viikkojen ajan.

Verkoston tukiyhdistyksen, Kotimajoituksen tuki ry:n toiminnajohtaja Terhi Aaltonen kertoo, että verkostoon on liittynyt yli 2000 uutta jäsentä, uusia paikallisverkostoja on perustettu ja hiljaiseloa viettäneet paikallisverkostot ovat aktivoituneet.

Paikallisissa Facebook-ryhmissä ilmoitellaan tyhjistä vierashuoneista ja muista tiloista sekä siitä, millaisia henkilöitä yksityishenkilöt olisivat valmiita majoittamaan.

– Kotimajoittaminen kiinnostaa nyt yksityisiä ihmisiä ja yhteiskunnallisesti laajemminkin. Tilanne on aivan erilainen kuin 2015 kun verkosto luotiin tyhjästä, Aaltonen sanoo.

Aaltonen on iloinen, että suomalaisilta löytyy välittämistä, auttamishalua ja vieraanvaraisuutta. Kotimajoittaminen ei pääsääntöisesti kuitenkaan ole hätämajoittamista, sillä siitä huolehtivat viranomaiset.

Esimerkiksi Suomen Punainen Risti koordinoi Migrin pyynnöstä apua ukrainalaisille.

SPR:n verkkosivujen kautta (siirryt toiseen palveluun) voi muun muassa ilmoittaa, jos haluaa majoittaa Ukrainasta paenneita kotonaan tai asunnossaan, tai tarjota kiinteistöään paenneiden käyttöön.

Myös Kotimajoituksen tuki ry suosittelee, että majoittujat ovat rekisteröityneet vastaanottokeskuksiin yksityismajoitusasiakkaiksi.

Mika Vacker organisoi bussireissun, jolla Suomeen ja Pietarsaareen haettiin Ukrainasta pakenemaan joutuneita ihmisiä. Kuvassa ollaan lähdössä matkalle. Kuva: Mårten Wallendahl / Yle

Ensin yhteismajoituksessa Pietarsaaressa

Mika Vackeria haastattelee toimittaja Raila Paavola.

Pietarsaarelainen Mika Vacker yhteistyökumppaneineen organisoi viime viikolla pikapikaa Ukrainasta paenneiden ihmisten hakureissun.

Matkaan lähdettiin bussilla, ja Suomeen tuotiin nelisenkymmentä henkilöä. Heistä 30 Pohjanmaalle.

Vackerin mukaan paikalliset yksityiset henkilöt ovat tarjonneet ukrainalaisille asuntojaan ja olleet valmiita majoittamaan heitä koteihinsa. Avuntarjoajia on ollut paljon.

Toistaiseksi ryhmä on kuitenkin yhteismajoituksessa, ainakin sen aikaa, kunnes viranomaisten kanssa on saatu kaikki Suomeen tulemiseen ja turvapaikanhakuun liittyvät asiat hoitoon. Myös terveydenhoitoasiat on järjestettävä.

– Jos joku [ukrainalaisista] haluaa asumaan perheeseen, se on varmasti mahdollista. Pitää nyt kuunnella, mitä he haluavat, Vacker sanoo.

Harkittua toimintaa

Terhi Aaltosella on kotimajoitusta tarjoaville monta tärkeää asiaa mietittäväksi ennen kuin ovet majoittujalle aukeavat.

Yksi neuvo on ylitse muiden:

– Tarvitaan malttia. Kotimajoittamisen on oltava harkittua ja majoittajan muistettava, että asiat eivät tapahdu päivässä tai kahdessa.

Valmistautua voi vaikka perehtymällä kotimajoittamiseen ja liittymällä Kotimajoitusverkoston itseä lähimpään paikallisryhmään.

Aaltonen muistuttaa, että majoittuminen vieraan ihmisen kotiin ei aina ole haavoittuvassa asemassa olevan henkilön etu, ainakaan samantien.

Ennen kotimajoittamista olisi tärkeää tavata ja tunnustella puolin ja toisin, sovitaanko yhteen. Ennakkoon kannattaa myös sopia, miten yhdessä toimitaan. (Kuvituskuva) Kuva: YLE / Elin von Wright

Suomeen paenneille on myös tarjottava tieto siitä, millaisia viranomaispalveluita heille on tarjolla, mihin ihmisillä on oikeus – ja niin edelleen.

– On tärkeää että ensin viranomaiset ottavat heistä kopin, sitten on ok siirtyä halutessaan kotimajoitukseen. Niin ei myöskään jää tyhjän päälle, jos kotimajoitussuhde päättyy.

Kotimajoittaja – mieti ainakin nämä: Suomesta turvaa hakevat ihmiset ovat kokeneet traumaattisia asioita, jaksatko itse sen henkisesti?

Selviätkö kotimajoittamisesta mahdollisesti syntyvistä kuluista, sillä kotimajoituksesta ei makseta majoittajalle korvausta?

Pystytkö tarjoamaan majoitustilan, jossa kaikille on tarjolla riittävästi yksityisyyttä ja samalla majoittujalla mahdollisuus esimerkiksi julkisten kulkuvälineiden itsenäiseen käyttöön?

Mitkä ovat omat rajasi yhteiselolle?

Kuinka pitkän aikaa pystyt tarjoamaan majoitusta?

Onko majoittaminen juuri sinulle oikea tapa auttaa, vai olisiko joku muu auttamisen tapa sopivampi?

Ukrainankielistä materiaalia tarvitaan

Kotimajoituksen tuki ry:n toimintaa mietitään nyt kiireellä uuteen asentoon.

Viime vuosina kotimajoitettavia turvapaikanhakijoita on ollut vähän ja majoittajia sekä majoittujia on pystytty tukemaan yksilötasolla yhdistyksen kautta.

Nyt, jos majoitusmäärät kasvavat korkeiksi, tukitavat ja muuta toimintaa on järjestettävä uudelleen, ja tätä Kotimajoitusverkosto on tekemässä kiireellä.

– Kotimajoituksen tuki ry:lla on muun muassa tarve ukrainankieliselle materiaalille. Esimerkiksi Kotimajoitusopas julkaistaan ukrainaksi ja pyrkimyksenä on saada ukrainantaitoinen työntekijäkin, Aaltonen kertoo.

Ihan jokaiselle auttamishaluiselle suomalaiselle Aaltonen muistuttaa, että majoittuja on aina se, joka päättää haluaako kotimajoitukseen.

Vaikka olisi valmis tarjoamaan kotimajoitusta, ei välttämättä tule olemaan ketään joka on sinne halukas muuttamaan. Terhi Aaltonen

Kyseessä on vapaaehtoinen suhde, jonka kumpi osapuoli tahansa saa päättää milloin tahansa. Aaltonen muistuttaa, että on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että majoittujalle majoitussuhteen päättäminen saattaa johtaa esimerkiksi muuttoon toiselle puolelle Suomea.

– Majoittujan ja majoittajan suhde on yhdenvertainen, ei liian vahvasti auttaja-avunsaaja-suhde, Aaltonen sanoo.

Ennen kuin ovensa aukaisee, kannattaa siis miettiä muun muassa onko ihan oikeasti halukas jakamaan arkensa, kestääkö majoittamisesta mahdollisesti syntyvät kulut ja riittääkö asunnossa, jota tarjoaa, tarpeeksi yksityisyyttä kaikkien tarpeisiin.

Ja silti:

– Vaikka olisi valmis tarjoamaan kotimajoitusta, ei välttämättä tule olemaan ketään joka on sinne halukas muuttamaan, Aaltonen toteaa.

Kotimajoitusverkoston muistilista kotimajoittamista harkitseville löytyy muun muassa täältä (siirryt toiseen palveluun).

Aiheesta voi keskustella perjantaihin 11. maaliskuuta kello 23 asti.