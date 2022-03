Analyysi: Sivusta on helppo huudella, mitä Ukrainan pitää tehdä – Ukraina itse tekee jokaisena sotapäivänä pointtinsa selvemmäksi Venäjälle

Vastarinta muuttaa Venäjän tavoitteita

Ukrainan menestyksekäs puolustustaistelu on osaltaan saattanut vaikuttaa myös lännen yhtenäisen rintaman muodostumiseen. Sekin on yllättänyt Putinin.

On mahdollista, että tässä sotatilanteessa Venäjä on valmis tinkimään tavoitteistaan. Yhtä mahdollista on myös se, että Ukraina on valmis tekemään myönnytyksiä, sillä taistelumenestyksestään huolimatta se taistelee koko ajan äärirajoillaan.