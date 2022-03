Taikaeläinten hoitamista, muodonmuutoksia ja kirjeitä pöllöjen välityksellä – 25-vuotias Harry Potter -maailma herää eloon sanataideleirillä

Tylypahkan henki on laskeutunut Joensuun Nepenmäkeen.

Tylypahka on velhojen ja noitien koulu kirjailija J.K. Rowlingin luomassa kuvitteellisessa maailmassa. Nepenmäen koululla ei ole mitään vaikeuksia muuttua talviloman ajaksi Tylypahkaksi. Harry Potter –leiriviikko pitää siitä huolen.

Suosiota osattiin odottaa. Aiemmin toteutetut toiseen lastenkirjasarjaan perustuvat Soturikissat -leirit ovat olleet niin suosittuja, että niitä on järjestetty jo 10 kertaa.

Hahmot ovat kuin ystäviä

Sirius Musta, Luna Lovekiva, Molly Weasley, luetellaan, kun tulee puhe suosikkihahmoista. Vaikka osa on lukenut kirjat hiirenkorville, elokuvien englanninkielinen maailma elää rinnalla ja osa hahmoista putkahtaa tekstinä valkotaululle myös alkuperäisnimellään.

Mukana kulkevat omat pöllöt, pehmoeläimet, joilla on kirjeiden välittämisen kyky. Mimosa Kokkonen on rakentanut itse Haiskun, vesinokkaeläimen, jolla on taikavoimia.