Katosta on satanut sisään yli 10 vuotta eikä kukaan suostu maksamaan – aallonmuotoisesta museosta syntyi miljoonariita, joka ratkotaan oikeudessa

Kotkan keskustan kupeessa sijaitseva, modernin näköinen merikeskus Vellamo on yksi kaupungin maamerkeistä.

Arkkitehtuurikilpailun pohjalta vuonna 2008 valmistunut museorakennus on tehty aallon muotoiseksi, ja sen julkisivut koostuvat muun muassa erivärisistä peltikaseteista, silkkipainetuista lasilevyistä ja alumiiniritilöistä.

Komean näköisen rakennuksen katto on kuitenkin vuotanut jo vuosikaudet . Nyt pitkään jatkunut riita Kotkan kaupungin ja rakennusyhtiö YIT:n välillä on tulossa päätökseensä. Merikeskus Vellamon vuotavan katon korjaamista koskevan oikeudenkäynnin pääkäsittely alkoi Kymenlaakson käräjäoikeudessa tällä viikolla.

Riita koskee sitä, kumman vastuulla virheiden syntyminen ja virheistä aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen on. YIT ei ole vuoden 2017 jälkeen enää suostunut tekemään kaupungin rakennukselle vaatimia korjauksia.

Kaupungin mukaan virheitä on tehty

Kotkan kaupunki on selvittänyt ulkopuolisten asiantuntijoiden avulla Vellamon vuotojen syitä tarkemmin.

Kaupungin mukaan korjaustarpeet koskevat Merikeskus Vellamon pihakantta, räystäitä, kävelyluiskaa ja vesikattoja. Niissä on virheellisiä rakenteita, joista on aiheutunut vuotoa tai jotka aiheuttavat merkittävän vuotoriskin.

Kotkan kaupungin mukaan vaurioituneet rakenteet on korjattava. Niistä sisään pääsevä kosteus voivat aiheuttaa vahinkoa Merikeskuksessa työskentelevien henkilöiden terveydelle, itse rakennukselle sekä siellä oleville museoesineille, kaupunki katsoo.

Merikeskus Vellamon katto on samalla kävelyluiska. Sadesäällä vettä tihkuu ainakin kattoluiskan alla olevaan kylmään tilaan, toisessa kerroksessa olevaan ravintolaan ja museoesineiden konservointitilaan.

Pihakansi on murheenkryyni

Merikeskus Vellamon keskeinen osa on rakennuksen käveltävä pihakansi. Sen rakenteista johtuvia vesivuotoja on ollut vuosien aikana useissa eri tiloissa.

Esimerkiksi pihakannen päällä oleva laatta on kiinnitetty rakenteisiin teräskiinnikkeillä, jotka on Kotkan kaupungin mukaan toteutettu suunnitelmien vastaisesti. Teräskiinnikkeitä on pihakannessa noin 500 kappaletta.