Poliisi epäilee, että ajokortteja on ostettu inssin reputtamisen jälkeen rahalla – lahjusvyyhti ulottuu eri puolille maata

Poliisi ei voi antaa kesken olevasta rikostutkinnasta yksityiskohtaista tietoa, mutta rikoskomisario Sari Tiitinen Kaakkois-Suomen poliisista vahvistaa, että rikostutkinta on käynnissä.

– Meillä on menossa tutkinta, jossa tutkitaan lahjuksen antamista ja ottamista ajokortin myöntämisasioissa. Tutkinta on laaja, ja epäiltyjä on kymmeniä, Tiitinen kertoo.