Suomalaiset saattavat pian joutua muuttamaan ruokatottumuksiaan – syynä on sota ja Suomen riippuvuus venäläisistä lannoitteista

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat maailman tärkeimpiä lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden valmistajia. Sodan seurauksena lannoitteiden saanti on vaikeutunut. Tutkimusprofessorin mukaan tämä voi johtaa ruokatottumuksiemme muuttumiseen.

Suomi on maataloudessa pitkälti omavarainen, mutta monia maanviljelylle kriittisiä asioita tuomme muualta maailmasta.

Lannoitteiden suhteen Suomi – kuten iso osa muustakin maailmasta – on riippuvainen sotaa käyvästä Venäjästä ja sen liittolaisesta Valko-Venäjästä.

Maatalouteen ja ruokaturvaan erikoistuneen IFPRI-tutkimuslaitoksen keräämien tietojen mukaan noin kolmannes Suomeen tuodusta typpilannoitteesta ja jopa 60 prosenttia Suomeen tuodusta kaliumlannoitteesta on peräisin Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen seurauksena lannoitetoimitukset takkuavat, ja se tuntuu myös Suomessa.

– Iso kysymys on nyt se, mistä lannoitteita saadaan. Tälle kylvökaudelle pääosa lannoitteista on hankittu, mutta osalla tiloista on edelleen puutteita, sanoo Luonnonvarakeskuksen maatalouspolitiikan tutkimusprofessori Jyrki Niemi.

Lannoitekauppa keskeytyksissä

Norjalaisomisteinen Yara on jo osittain keskeyttänyt lannoitekaupan. Kokkolassa sijaitsevan Yaran kaliumsulfaattitehtaan tuotantoa on myös jouduttu rajoittamaan, koska raaka-aineiden saatavuus on hankaloitunut. Kokkolan tehtaanjohtaja Miika Uusitalo sanoi Ylelle keskiviikkona, että NPK-lannoitteen pääraaka-aineista eli ammoniakista ja kaliumsuolasta yli 80 prosenttia tuodaan Venäjältä.

– Riippuvuutta Venäjästä yritetään nyt vähentää, Uusitalo sanoi.

Lannoitteisiin ei torstai-iltapäivään mennessä ole kohdistunut suoraan pakotteita, mutta Venäjä on halunnut itse rajoittaa lannoitteiden vientiä ulos maasta.

Lisäksi maksuliikennettä vaikeuttavat pakotteet haittaavat lannoitekauppoja. Myös EU:n henkilöpakotelistalta löytyy ainakin yksi keskeinen lannoiteteollisuuden vaikuttaja, Andrei Melnitšenko, joka on omistajana lannoitetuottaja EuroChem Groupissa. Tämäkin voi aiheuttaa vaikeuksia lannoitetoimituksille.

Lannoitteiden hinnat rajussa nousussa

Jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan lannoitteiden hinnat olivat nousseet voimakkaasti erityisesti maakaasun kallistumisen takia. Maakaasusta saadaan lannoitteiden raaka-ainetta.

Hinta suunnilleen kaksinkertaistui viime vuoden aikana. Nyt hinnat nousevat jälleen tuntuvasti, Jyrki Niemi arvioi.

Lannoitteiden hintojen nousun myötä ongelmiin joutuvat ensisijassa maanviljelijät, joilla viljelyn kustannukset kasvavat.

– Lannoitteista on jo nyt selkeästi niukkuutta markkinoilla. Ja kun on niukkuutta, joudutaan tiloilla miettimään, millaisiin peltoihin lannoitteita kannattaa käyttää.

Lannoitteiden hinnan kivutessa moni maanviljelijä alkaa siis rajoittaa lannoitteiden käyttöä, ja tuotanto supistuu. Kun maataloustuotteita on vähemmän saatavilla, heijastuu se nousupaineena kuluttajahintoihin. Lannoitteiden kallistuminen on siis yksi tekijä, joka on nyt nostamassa ruuan hintaa, Niemi sanoo.

Tutkimusprofessori Niemen mukaan Venäjältä ja Valko-Venäjältä tuotuja lannoitteita voidaan periaatteessa korvata ostamalla ne muualta maailmasta. Tämä voi kuitenkin viedä aikaa.

Se tulee myös maksamaan paljon, sillä yhtälailla muutkin Euroopan maat ovat riippuvaisia Venäjän ja Valko-Venäjän lannoiteteollisuudesta ja pyrkivät samanaikaisesti pääsemään niistä eroon, Niemi sanoo. Näin muun maalaisten lannoitetuotteiden kysyntä maailmalla kasvaa ja niiden hinta sitä myöden nousee.

Ruokatottumuksiin voi tulla muutoksia, ja se on hyvä asia

Yksi lannoitepulan ja viljan hinnan nousun seuraus on Niemen mukaan todennäköisesti kotieläintuotannon supistaminen, jotta viljaa riittää ihmisten ruokkimiseen.

Merkittävä osa viljasta viljellään nimittäin eläinten rehuksi. Suomessa yli puolet viljasadosta päätyy Luonnonvarakeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kotieläinten ruokintaan.

Lannoitteiden kallistuessa myös rehuntuotanto kallistuu. Tämän seurauksena rehua tulee olemaan niin ikään niukemmin saatavilla.

– Ukraina ja Venäjä ovat myös merkittäviä leipä- ja rehuviljan viejämaita ja sodan seurauksena viljan hinta nousee entisestään.

Lopulta lannoitteiden kallistuminen voi siis johtaa lihan syönnin vähenemiseen, mikä olisi ilmaston ja ruuan tuotannon kestävyyden kannalta positiivinen uutinen, Niemi sanoo.

– Jos lannoitteiden ja rehun hinnannousu saadaan vietyä kuluttajahintoihin, se tulee myös hillitsemään lihan kulutusta. Varsinkin vauraissa maissa on varaa vähentää lihan kulutusta.

