Jaakko Kemppainen kaavaili ryöstävänsä vanhan pariskunnan pelissä ja huomasi, ettei pystynyt siihen – nyt hän haluaa tehdä peleistä jotain muuta kuin bisnestä

Kaksi teini-ikäistä poikaa ovat asettuneet ison näytön ääreen. Molempien katse on tiukasti ruudussa. Ilmeet värähtelevät. Sanat vain yksittäisiä.

He ovat videopelin lumoissa, eikä peli enää olekaan vain peli, joka suoritetaan alusta loppuun. Päässä räiskyvät vuorotellen pettymyksen ja menestymisen tunteet.

Pelin pitää olla koukuttava ja kiinnostava. Pelin valmistaja on uhrannut kenties vuosia aikaa siihen, että pelaajat kiinnostuisivat pelistä.

Taustalla on ollut niin ohjelmoijia, graafikoita, käsikirjoittajia, tuottajia, jopa säveltäjä. Jonkun pitää myös saattaa tai välittää se pelaajan ulottuville. Hänen tulisi löytää se tuhansien muiden pelien joukosta.

Kun mukana on valmiin pelin lisäksi sen tekeminen, välittäminen ja pelin saama vastaanotto, peliä voi helposti verrata samanlaiseen taidekokemukseen, jonka voi antaa konsertin biisi, taidenäyttelyn veistos tai hyvä romaani.

Kemppainen on Suomen ainoa ja ensimmäinen pelitaiteen läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskuksesta.

Pelaajan taideteoksen sisällä

Jaakko Kemppainen muistuttaa, että kaikella taiteella on omat erityispiirteensä. Romaani on erilainen kuin runous. Musiikkia ja elokuviakin on hyvin monenlaista, vaikka ne kaikki ovat taidetta.