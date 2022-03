Pelastuskoira Michonnen nenä haistaa räjähteet, mutta nyt sillä on apuna älypanta – pelastusteknologiaan kuuluvat myös robotit

Rauniopelastuskoira Michonnen nenä kertoo, jos ympäristössä on räjähteitä. Se on espanjalaisen pelastuskoiran erikoisalaa. Kajaanissa torstaina järjestetyssä harjoituksessa 5-vuotiaalla koiralla on kuitenkin erityinen tehtävä, sillä sen kaulassa on älypanta.