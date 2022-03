Harkovalainen Anna Malko suomalaisista: "He antavat kaikkensa" – näin Tampereelle saapuneiden ukrainalaisten ensimmäiset päivät ovat sujuneet

Harkovalainen Malkojen perhe on huolissaan maahan jääneistä läheisistään. Ukrainan viranomaisten mukaan Harkova on yhä Ukrainan hallussa. Venäjä on kuitenkin tehnyt kaupunkiin ohjus- ja pommi-iskuja.

"He yrittävät nyt vain selvitä"

Malkot ovat onnekkaassa asemassa, sillä he ovat päässeet asumaan tamperelaisen Tara ja Igor Kovalenkon perheen luo. Kovalenkot olivat mukana myös Suomesta Puolaan ja sieltä takaisin kulkeneella bussikyydillä ja auttoivat järjestelyissä. He päättivät bussissa majoittaa Malkot luokseen, sillä perheellä ei ollut mitään tietoa siitä, mihin voisivat mennä.

He ovat käyneet yhdessä muun muassa tutustumassa suomalaiseen ruokaan: muutama ravintola on tarjonnut perheille ilmaisia lounaita ja hävikkiruokaa. He ovat myös käyneet luistelemassa ja Tapparan pelissä, jonka joukkue tarjosi heille. Kuluneen viikon aikana he ovat myös tehneet erilaisia paperitöitä, jotta perheet voisivat jäädä Suomeen pidemmäksi aikaa.