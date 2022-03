– Protestanttisessa maassa on niin vaikea ymmärtää, miten suuri poliittinen rooli kirkolla on ja vahva vaikutus siihen, ketä äänestetään ja mihin puolueisiin kuulutaan. Ortodoksississa maissa täydellistä itsenäisyyttä ei saavuteta ennen kuin ortodoksisella kirkolla on täydellisen itsenäinen asema, Leporanta kertoo.