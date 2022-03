Puun tuonti Venäjältä loppui kuin seinään – suomalaisille sahoille ja metsänomistajille luvassa kasvavaa kysyntää ja korkeampia hintoja?

Sahatavaran hinta on ollut korona-aikana kovassa nousussa.

Venäjältä tuotiin Suomeen vuonna 2021 puuta yhdeksän miljoonaa kuutiometriä eli suunnilleen 10 prosenttia metsäteollisuuden puun kokonaiskulutuksesta. Venäjä on myös merkittävä kansainvälinen sahatavaran viejä.

Venäjän aloittama Ukrainan hyökkäyssota ravistelee maailmaa ja Suomea uuteen asentoon myös puumarkkinoiden osalta, kun tuonti Venäjältä on loppunut tavalla, jota kukaan ei osannut odottaa. Esimerkiksi kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä PEFC on luokitellut venäläisen puun konfliktipuuksi, josta yritysten tulee pysyä erossa (siirryt toiseen palveluun). Vastaavan linjauksen on tehnyt metsäsertifioija FSC.

Venäjältä tuotiin Suomeen vuonna 2021 puuta yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Se on suunnilleen 10 prosenttia metsäteollisuuden puun kokonaiskulutuksesta.

– Markkinassa on todella paljon epävarmuutta, ja vielä on vaikeaa arvioida, mihin kysyntä ja tarjonta asettuvat, mutta uskoisin, että suomalaiselle puulle on tulevaisuudessa kasvavaa kysyntää. Pitkällä tähtäimellä uusiutuvan luonnonvaran merkitys korostuu, sanoo elinkeinopäällikkö Pekka Äänismaa Suomen metsäkeskuksesta Jyväskylästä.

– Kyllä suomalaissa metsissä puuta riittää, joten siihen en usko, että metsäteollisuutta uhkaisi raaka-ainepula.

Äänismaa muistuttaa myös siitä, että Venäjä on merkittävä kansainvälinen sahatavaran viejä, mikä voi avata uusia markkinoita suomalaisille sahoille, joita Keski-Suomessa on paljon.

– Tätä pitäisin melkein merkittävimpänä vaikutuksena tässä kokonaisuudessa.

Pysy hereillä, metsänomistaja

Näkyvyys tulevaisuuteen on kuitenkin harvinaisen huono, ja puun hinnan kehitystä on sitäkin vaikea arvioida.

– Yleisellä tasolla voi todeta, että kun tarjonta vähenee, niin sillä on usein hintavaikutuksia. Aika näyttää, miten käy. Globaaleilla markkinoilla kaikki vaikuttaa kaikkeen, Pekka Äänismaa sanoo.

Venäjältä tuodusta puusta suunnilleen kaksi miljoonaa kuutiota on ollut energiahaketta. Jo ennen Ukrainan tapahtumia energian hinta on ollut kovassa nousussa, joten energiapuussa Venäjä-hanojen sulkeminen vaikuttanee kysynnän kohdistumiseen ensimmäisenä, kun ilmastopäästöjen vuoksi Suomessa on ajettu turvetuotantoa alas.

– Tätä energian hinnan nousua ja metsähakkeen kysynnän kasvua pitäisin melkein merkittävimpänä vaikutuksena tässä kokonaisuudessa ainakin lyhyellä aikavälillä.

Kertaalleen turvetuotannon lopettamisesta päättänyt valtionyhtiö Neovakin ehti jo ilmoittaa, että se peruu päätöksensä ja alkaa nostaa energiaturvetta aluksi ainakin itäisen Suomen alueella.

Metsänomistajan kannattaa olla valppaana.

– Tämä on hyvä aika kuitata hoitorästit ja laittaa metsät kasvukuntoon. Siinä kertyy energiapuuta ensi vaiheessa, ja myöhemmin sitä arvokkainta tukkipuuta. Nuoren metsän hoitoon on yhteiskunnan tukiakin saatavissa, Äänismaa sanoo.