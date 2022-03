Kempeleessä on käytetty z:aa nimiperinteessä 30 vuotta – tavasta ei luovuta, vaikka kirjaimeen liittyy nyt myös uusia, synkkiä merkityksiä

Z-kirjaimeen on Venäjän hyökkäyssodan jälkeen alettu liittää julkisuudessa uudenlaisia merkityksiä.

Kirjaimesta on tullut myös Venäjän hyökkäyksen symboli .

Venäjän propagandassa z-merkki viittaa esimerkiksi kirjaimen muotoon taivutettuun Yrjön nauhaan, joka on ollut Venäjän voiton symboli toisessa maailmansodassa ja myös tärkeä Putinin tukijoiden symboli. Sitä on kutsuttu jopa Putinin hakaristiksi (siirryt toiseen palveluun) (Tekniikka&Talous).

Oulun eteläpuolella sijaitsevassa Kempeleen kunnassa monet yritykset ovat nimeämisessään ja markkinoinnissaan nojanneet jo vuosia z-kirjaimeen. Kunnasta löytyy kauppakeskus Zeppelin, uimahalli Zimmari, Zemppi-areena, yritysalue Zatelliitti, Zeniitin uusi yritys- ja virkistysalue ja elokuussa Kempeleessä on juostu Z-maraton.

Perinteisen maratonin nimi muuttuu

Kempeleen Maratonklubin puheenjohtaja Vesa Välipirtti vahvistaa Ylelle, että Z-maratonin nimeen liittyvä ongelma on tiedostettu, ja juoksutapahtuman nimi tullaan muuttamaan Kempele-maratoniksi. Juoksutapahtuma järjestetään elokuussa 34. kerran.

Nimeämisperinnettä ei olla muuttamassa

Miten Kempeleessä on suhtauduttu siihen, että z-kirjaimen yhteyteen on viime aikoina ladattu uudenlaisia merkityksiä, hallintojohtaja Toni Saranpää?

Varsin vähän on käyty keskustelua (kirjaimen) uudesta käytöstä, joka on otettu käyttöön toisessa maassa.

Kempeleessä on 30-vuotinen historia z-kirjaimen kanssa aina Zeppelinin kauppakeskuksesta lähtien. Se on yksityisten yritysten alkuun saattama perinne, ja kunta on sitä omassa nimeämisessään jatkanut. Kempeleessä se liittyy aina johonkin erisnimeen. Sitä ei ole kirjaimena itsenään käytetty, emmekä kunnan puolelta liitä sitä Venäjän käyttämään tarkoitukseen millään lailla.