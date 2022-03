Lisää tapahtumia siirtyy Helsingin areenasta: Céline Dionin ja Manowarin konserteille etsitään uutta kotia

Céline Dion esiintyi Suomessa viimeksi vuonna 2008. Kuva on Lontoon Hyde Parkista heinäkuulta 2019.

Céline Dionin Helsinkiin elokuuksi suunnitellut kaksi konserttia sekä Manowarin Helsinkiin huhtikuuksi suunniteltu konsertti siirtyvät myöhempiin ajankohtiin ja uusiin esityspaikkoihin.

Kanadanranskalaisen Céline Dionin ura alkoi, kun hän voitti Ranskan edustajana Euroviisut vuonna 1988. Dion on yksi kaikkien aikojen parhaiten myyneistä naispuolisista artisteista. Hänen levyjään on myyty maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa kappaletta. Dion on voittanut viisi Grammy- ja kaksi Oscar-palkintoa.

2000-luvusta valtaosan hän on viettänyt Las Vegasissa: Caesars Palacen Colosseumin 16 vuoden mittaisen residenssin aikana laulaja ehti esittää yli 1 100 konserttia ja rikkoi Colosseumin kävijäennätykset yli 4,5 miljoonalla katsojalla. Suomessa Dion on esiintynyt viimeksi vuonna 2008.

Dionin 12. studioalbumiin Courageen (2019) liittyvän maailmankiertueen piti alkujaan käynnistyä jo vuonna 2020 ja saapua Helsinkiin elokuussa 2020, mutta kiertuetta on lykätty sekä koronaviruksen että Dionin terveysongelmien vuoksi.

Viimeisimmät Helsingin-konserteille merkityt päivämäärät olivat 22. ja 23. elokuuta 2022. Konserttien piti toteutua Helsingin areenassa (entinen Hartwall-areena). Konserttien järjestäjä, All Things Live, ilmoitti kuitenkin tänään päättäneensä siirtää ne muualle. Uudet päivät ja esityspaikat ilmoitetaan mahdollisimman pian.

Kulttiyhtye Manowarin oli määrä esiintyä Helsingissä huhtikuussa. Kuva: Javier Cebollada / EPA

Samalla siirtyy 40-vuotista taivaltaan juhlistavan Manowarin huhtikuinen konsertti, jonka oli määrä toteutua samassa keikkapaikassa. Suomessa useaan otteeseen konsertoineen, kulttisuosiota nauttivan heviyhtyeen viimeisin pitkä studioalbumi on vuoden 2012 The Lord of Steel.

Lukuisia Helsingin areenaan suunniteltuja tapahtumia on peruttu viime viikoina. Syynä on Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Hallin omistavat venäläiset liikemiehet kuuluvat Putinin lähipiiriin ja he ovat kansainvälisillä pakotelistoilla. Tämän vuoksi hallin nimessä pitkään nähty Hartwall purki viime viikolla yhteistyösopimuksensa rakennusta hoitavan Helsinki Halli Oy:n kanssa.

Yle uutisoi tänään, että Helsingin areenan käyttöön saaminen näyttää mahdottomalta. Helsingin pormestari Juhana Vartiainen toivoo, että areena siirtyisi ajan mittaan suomalaisomistukseen.