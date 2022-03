Talvisodassa Suomi kamppaili olemassaolostaan aivan kuin Ukraina nyt – Iiro Tuomiselle, 19, sankarihaudat ovat hiljaisen kunnioituksen paikka

Mitä ajatuksia Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt palvelusta suorittavissa varusmiehissä? Haastattelussa Satakunnan lennoston varusmiehet Rasmus Helminen ja Roope Mansnerus. Toimittajana Oskari Räisänen.

Ukraina hallitsee mediamaisemaa

– Putin oli odottanut, että sota olisi ohi parissa päivässä. Samalla tavalla talvisodassa odotettiin, että Suomi romahtaisi parissa päivässä, mutta toisin kävi. Nyt Ukraina ainakin nykytiedon valossa on toistamassa tätä tekoa, Kulju vertaa.

– He välittävät meille tapahtumia omasta näkökulmasta ja taitavasti hyödyntäen sosiaalista mediaa. Vieläpä kun presidentti on entinen näyttelijä ja tv-tuottaja, ja hyvin taitava somekäyttäjä niin jälki on Venäjän kannalta aivan järkyttävää.