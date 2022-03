Peppi, 22, on pakannut reppunsa täyteen ruokaa, jos kotoa täytyy lähteä kiireellä – sadat kertoivat Ylelle sodan vaikutuksesta varautumiseen

22-vuotias Peppi on pakannut repun täyteen ruokaa ja muita välttämättömyyksiä. Reppu on aina valmiina siltä varalta, että kotoa täytyy lähteä kiireellä. Syy sellaiseen voi tulla itärajan takaa tai oikeastaan mistä tahansa muualtakin, Peppi arvelee.

Yle keräsi verkkokyselyn avulla tietoa ihmisten varautumissuunnitelmista ja siitä, minkälaisia ajatuksia varautuminen herättää. Peppi on yksi noin 400 vastaajasta.

Sodan uhka herätti pohtimaan omaa pärjäämistä

"En haluaisi tätä oikeastaan myöntää, mutta aloitin valmistautumisen pelkästään pelkoreaktiona Ukrainan sotaan. Nyt myöhemmin pelko hälvenee jonkin verran, kun tilalle on tullut itseluottamusta, ja tiedän miten pitää toimia poikkeusoloissa. En haluaisi olla pelkuri, joten aion ilmoittautua myös maanpuolustuskursseille." Mies, 33

Peppi ehti pakata varautumisreppunsa jo ennen Venäjän hyökkäystä. Hän alkoi perhehtyä varautumiseen alkuvuodesta. Sodan syttyminen vahvisti ajatusta, että reppu on hyvä olla valmiina.

Pepin "äkkilähtöreppuun" on pakattu myös lemmikin tarvikkeita.

– Venäjän hyökkäys ahdisti ja pelotti. Helpottaa, kun tietää tehneensä sen, mitä tehtävissä on. Ajatukset eivät enää pyöri koko ajan uhkakuvissa, hän kertoo.

Viranomaisten näkökulmasta ihmisten herääminen varautumisasioihin on pelkästään positiivista, vaikka taustalla onkin kova huoli turvallisuudesta. Erityisasiantuntija Mikko Hiltunen sisäministeriön pelastusosastolta muistuttaa, että on muitakin häiriötilanteita, joihin kannattaa varautua.

– Häiriötilanteiden taustalla on usein ollut jonkinlainen sään ääri-ilmiö, joka on sitten aiheuttanut ongelmia sähkön- tai vedenjakelussa.

Maalla varautuminen on arkipäivää

Monille maaseudulla asuville kotivaran pitäminen on ollut arkipäivää jo pitkään.

"Asun maaseudulla, joten ilman kriisiäkin on syytä varautua mm. sähkökatkoihin, myrskytuhoihin ym. Minulla on tulisijoja lämmittämiseen ja ruuanlaittoon agregaatteja, aurinkopaneeleja, inverttereitä, akkuja sähkön tuottoon jne. Varastosta löytyy retkeilyvarusteita, ja matkailuvaunu on myös pihassa." Mies, 54