Miten Ukrainan sota voi päättyä? Tässä viisi vaihtoehtoa

Ukrainan sota on jatkunut nyt kaksi viikkoa. Uhrien määrä ja kärsimykset lisääntyvät päivä päivältä.

– Tämä sota oli seinään kirjoitettu mahdollisuus, mitä me pidempään Venäjää seuranneet emme olisi halunneet millään uskoa, sanoo Hannu Himanen.

1. Lyhyt sota

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Marko Palokangas toteaa aiemmista sodista tehtyjen tutkimusten perusteella, että mahdollisuus väkivallan lopettamiseen heikentyy oleellisesti, kun sotaa on käyty ensimmäiset 30 päivää. Nyt eletään siis etsikkoaikaa.

Palokangas kuitenkin uskoo, että momentum Venäjän nopealle voitolle ja Ukrainan antautumiselle on todennäköisesti jo mennyt.

– Ukrainan nopea luhistuminen näyttää hyvin epätodennäköiseltä, koska Ukrainan puolustus on paljon vahvempi kuin on luultu.

Himanen katsoo, että Ukrainalla on "etulyöntiasema", vaikka Venäjän asevoimat ovat huomattavasti suuremmat.

– Puolustaminen on helpompaa tilanteessa, jossa kansakunta on yhdistynyt ja taistelee olemassaolostaan. Se on hyvin tärkeä tekijä tässä voimien mittelössä, Himanen sanoo.