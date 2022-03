Lannoitteiden ja polttoaineen hurja hinnannousu vie maanviljelijän yöunet, mutta lopettaminenkin on vaikeaa: "Ei tämä helppo laji ole"

Perunaa ja viljaa viljelevä Tuhkanen kertoo, että normaalioloissa viljelijät olisivat päässeet ostamaan tuotantopanoksia eli lannoitteita ja siemenviljaa jo hyvissä ajoin. Nyt kaikki on viivästynyt, koska hinnat ovat nousseet hurjasti.

Kun tähän lisätään rajusti kallistunut polttoaineiden hinta, on moni maatila joutunut miettimään vakavasti koko touhun mielekkyyttä. Tuhkasenkin mielessä kävi, että hän laittaisi pellot nurmelle yhdeksi vuodeksi ja seuraisi mitä tapahtuu.

– Hankala olisi lopettaa tähän saranaan, kun perunan kanssakin on tullut pyörittyä niin kauan. Niillä kuitenkin ostajakunta on ja syöjät löytyy, Tuhkanen sanoo.

Lannoitekauppa meni sekaisin

Myös pääasiassa venäläisiä lannoitteita maahan tuova salolainen Belagro on lopettanut myynnin.

Niiralassa Pohjois-Karjalassa toimivan Cemagron tuotantolaitokset sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä raja-asemalta. Toimitusjohtaja Juhani Muhonen kertoo, että Yaran ilmoitus myynnin lopettamisesta oli hämmentävä, mutta he päättivät jatkaa myyntiä.

Muhosen pelkona on, että koska EU on asettanut venäläisten lannoitevalmistajien johtohenkilöitä pakotteiden piiriin, Venäjä vastaa lisäämällä lannoitteiden raaka-aineiden myyntirajoituksia. Ammoniumnitraatin myyntiä on jo aiemmin rajoitettu (siirryt toiseen palveluun) (Maaseudun tulevaisuus).