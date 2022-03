Hinnat nousevat kuin raketti – katso Ylen laskurista miten voit yrittää hillitä henkilökohtaista inflaatiotasi

Hinnat nousevat Suomessa nopeammin kuin vuosikausiin. Inflaatio on hypännyt tasolle, jolla se on ollut viimeksi neljätoista vuotta sitten. Nousu alkoi syksyllä koronan takia ja kiihtyi entisestään, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

Mutta inflaatio on vain keskiarvo siitä, miten hinnat keskimäärin muuttuvat. Kukaan suomalainen ei ole keskimääräinen ja jokainen voi omilla kulutusvalinnoillaan vaikuttaa ainakin vähän siihen, miten hintojen muutokset osuvat omalle kohdalle.

Kukaan ei voi välttää kokonaan hintojen nousua, mutta tässä laskurissa on muutamia esimerkkejä siitä, millainen merkitys omilla valinnoillasi on. Osaan voi vaikuttaa nopeasti, osaan hitaammin.

Ruuan ja asumisen osuus kulutuksesta on noin 40 prosenttia ja siksi niistä löytyy suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa menoihin. Asumismuodossa on ratkaisevaa, paljonko oletko päässyt hyötymään halvoista koroista vai sattuvatko selkänahassa nousevat vuokrat.

– On selvää että tällainen hintojen nousu leikkaa ostovoimaa. Kulutustottumuksista riippuu minkä verran, mutta selvää on sillä on vaikutusta ostovoimaan, sanoo Suomen Pankin ennustepäällikkö Meri Obstbaum.