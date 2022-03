Lippalakkimies vastusti Venäjän hyökkäystä Pekingissä – Kiinassa Putinin arvostelu vaatii tavalliselta ihmiseltä kanttia

Mutta ei näkynyt. Kellarikievarin ruokalistalla oli mätiä ja vodkassa marinoitua naudanlihaa. Tarjoilijoilla oli slaavilaisittain punaisella kirjaillut valkoiset paidat, mutta he kaikki olivat kiinalaisia.

Vallanpitäjien arvostelu on iso kynnys kiinalaisille. Paikallinen tuttavani yritti selittää arkea näin: Euroopassa ihmiset menevät baariin ja alkavat riidellä politiikasta. Me emme voi tehdä sitä, joten menemme leppoisasti laulamaan karaokea, hän naurahti illallisella, kun juttu kääntyi karaoken suosioon.

Se oli vitsi, mutta ei savua ilman tulta. Itse kuulen tuskin koskaan Kiinassa arvostelua maan hallintoa kohtaan. Päinvastoin, haastatteluissa voin jo melkein ennalta arvata, miten haastateltavat kehuvat kotimaataan. Propagandaverkosto on monistanut iskulauseet kansan syviin riveihin.

On vaikea arvioida, kuinka moni kiinalainen tietää tai on eri mieltä Ukrainan sodasta valtavirran kanssa. Lippalakkimieskään ei osannut sanoa, kuinka moni tukee Ukrainaa. Hän ilmaisee itseään yksin lippalakki päässään.

Kiinan sosiaalisessa mediassa sensuuri pyyhkii pois Ukrainaa puolustavat ja Venäjää vastustavat kommentit. Mutta on selvää, että moni kyseenalaistaa kiinalaisen median näkemyksen.

South China Morning Post (siirryt toiseen palveluun) -lehti kertoi eteläkiinalaisen toimittajakoulun opettajasta, joka oli kysynyt luokaltaan, mitä mieltä he ovat Ukrainan tilanteesta.

Kiina on pysytellyt Ukrainan kriisistä etäällä, mutta on ilmaissut ymmärtävänsä Venäjän syitä tunkeutua Ukrainaan. Kiina on vaatinut neuvotteluratkaisua, mutta ei ole kutsunut kumppaninsa Venäjän toimia hyökkäykseksi.