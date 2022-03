Armeijatuotteiden myynti on kasvanut Suomessa räjähdysmäisesti – luotiliivit ja kypärät paikoin loppuunmyyty

Ukrainassa käytävä sota on lisännyt armeija- ja retkeilytarvikkeiden myyntiä Suomessa räjähdysmäisesti. Esimerkiksi armeijatavaran myyntiin erikoistunut Varusteleka kertoo, että myynti on kasvanut kymmeniä prosentteja ja luotisuojaliivit sekä kypärät ovat jo loppuunmyyty.

– Me myymme nyt enemmän kuin jouluna, joka on ehdoton vuoden sesonki. Helmi-maaliskuu on yleensä hiljaisin aika. Tämä on yllättänyt meidät, sanoo hankintajohtaja Elina Häme Varustelekasta.