Helsingin telakasta uhkaa koitua jättitappio veronmaksajille – Finnvera takasi venäläisomisteisen telakan tilauksia sadoilla miljoonilla euroilla

Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on taannut yli 200 miljoonan euron luotot. Niiden avulla on rahoitettu kahta telakalla rakennettavaa risteilyalusta.

Helsingin telakka on ajautunut vaikeuksiin talouspakotteiden takia, joita Euroopan unioni ja Yhdysvallat asettivat Venäjän hyökätessä Ukrainaan.

– Yleisesti voin kommentoida, että Venäjän maatilanne on muuttunut merkittävästi. Finnvera lopetti vientitakuiden myöntämisen Venäjälle 22. helmikuuta [Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta]. Yksittäisiä tapauksia en voi kuitenkaan kommentoida, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Jussi Haarasilta .

Haarasillan mukaan vientitakuiden myönti on lopetettu myös Ukrainaan. Valko-Venäjän kohdalla vastaava päätös tehtiin jo kesällä 2021.

”Tähän toimintaan liittyy luottoriski”

Telakka myytiin kahdelle venäläiselle liikemiehelle eli Vladimir Kasyanenkolle ja Rishat Bagautdinoville . Heidän omistuksensa on ketjutettu veroparatiisiyhtiöiden kautta. Venäläiset liikemiehet käyttävät yleisesti esimerkiksi Kyprokselle rekisteröityjä yhtiöitä toiminnassaan.

Helsingin Hietalahdessa on ollut telakkatoimintaa jo 1860-luvulta lähtien.

– Ensimmäinen alus luovutettiin 3.12.2021. Toista ei ole vielä luovutettu, joten lainastakin on nostettu vain osa.

– Finnvera on Suomen vientitakuulaitos ja tähän toimintaan liittyy luottoriski, kuten rahoittajilla yleensäkin. Tässä vientitakuussa on kyse siitä, että pankki myöntää ulkomaisille ostajille lainan, jota Finnvera voi taata. Finnvera kattaa luottoriskejä takuista veloitettavilla maksuilla.

– Jos lainanottaja ei myöhemmin maksa näitä lainan lyhennyksiä, niin pankilla on oikeus hakea korvausta Finnveralta, Haarasilta sanoo.

Osana Ukrainan sodan vastaisia pakotetoimia EU päätti 26. helmikuuta kieltää merialusten viennin Venäjälle. Niihin jätettiin kuitenkin huhtikuun loppuun asti jatkuva harkinta-aika aluksille, joiden toimittamisesta Venäjälle on jo tehty sopimus.

Toistaiseksi on vielä epäselvää, miten toimenpiteet vaikuttavat Helsingin telakan toimintaan tai tilauksiin, jotka on tehty ennen pakotteiden määräämistä. Telakka voi hakea Suomen ulkoministeriöltä vientilupaa alusten vientiä varten.

– Jos sopimus merialuksen viennistä Venäjälle on tehty ennen 26. helmikuuta, ulkoministeriö voi myöntää tai olla myöntämällä vientilupaa. Tämä edellyttää, että vientilupaa on haettu ennen toukokuun ensimmäistä päivää, sanoi ulkoministeriön vientivalvontayksikön päällikkö Teemu Sepponen Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun) .

Sisäpiirin järjestelemä risteilykauppa

MOT-toimitus uutisoi risteilyaluskauppojen taustoista joulukuussa 2020 . MOT:n selvityksen mukaan alusten tilaajana on pikavauhtia perustettu varustamoyhtiö.

Sen omistajia ovat veroparatiisin kautta samat venäläiset liikemiehet, jotka omistavat myös Helsingin telakan. Alusten omistajaksi on tulossa irlantilainen yhtiö, jonka omistaa Venäjän liikenneministeriö.

Venäjän liikenneministeriön yhtiö on vuokraamassa alukset Swan Hellenic -nimisen varustamon käyttöön. Helsingin yliopiston ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen sanoi tuolloin MOT:n haastattelussa pitävänsä tällaista sisäpiirin järjestelyä alttiina korruptiolle.

– Teemme know your customer (tunne asiakkaasi) -selvitykset kaikista osapuolista samalla tavalla kuin pankit. Jos prosessit ovat pitkiä, voimme tehdä tarkastukset useaan otteeseen. Noudatamme siis rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisia käytäntöjä Finanssivalvonnan suositusten mukaisesti.

– Selvitämme asiakkaamme taustat ja lisäksi lainan järjestävä pankki tekee oman selvitystyönsä. Julkaisemme tiedot suurimmista rahoittamistamme hankkeista, kun saamme siihen osapuolilta luvan kuten tässä on tehty.

Vladimir Potanin on yksi Venäjän rikkaimmista miehistä. Hän on suurin osakkeenomistaja venäläisessä metallurgia-alan yhtiössä Norilsk Nickelissä, joka tilasi jäänmurtajan Helsingin telakalta tammikuussa 2022. Kuvassa Potanin ja Venäjän presidentti ovat vierailulla Venäjän olympiamuseossa Sotšin kaupungissa joulukuussa 2019.

Professori: Telakka on strategisesti tärkeä Venäjälle

Tammikuussa 2022 telakka kertoi rakentavansa ympäristöystävällisen jäänmurtajan venäläisen kaivos- ja metallialan yhtiön Norilsk Nickelin käyttöön (siirryt toiseen palveluun) . Norilsk Nickelin suurin omistaja on Venäjän rikkaimpiin liikemiehiin kuuluva Vladimir Potanin .

Norilsk Nickelin suomalainen tytäryhtiö omistaa myös 40 prosentin osuuden KHL-joukkue Jokereista ja on seuran merkittävä rahoittaja. MOT uutisoi syksyllä 2020 , että kansainväliset suurpankit ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat seuranneet useiden vuosien ajan Vladimir Potanin yhtiöitä rahanpesuepäilyjen takia.

Professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan Helsingin telakka on tärkeä toimija Venäjän valtiolle sen arktisen alueiden erikoisosaamisen takia.

– Arktinen alue on osa venäläistä tarinaa, jota on rakennettu viimeiset 10–15 vuotta. Arktisen alueen kautta luodaan venäläisille ja muulle maailmalle kuvaa siitä, että Venäjä on edelleen laajentuva suurvalta, Tynkkynen sanoi MOT:n haastattelussa vuonna 2019.