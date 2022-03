Kuolemansairas Katja Kupari miettii, voisiko jatkaa elämää hengityskoneessa täyshalvaantuneena: “Haluan, että se on minun oma päätös”

Joku väitti, että maustekurkuman juurista uutettava kurkumiini, jota käytetään elintarvikkeissa väriaineena, on joissain tapauksissa pysäyttänyt ALS:in etenemisen. Tästä ei ole mitään todisteita, eikä Kupari usko moiseen.

ALS on etenevä ja parantumaton motoneuronitauti, joka surkastuttaa lihakset ja johtaa lopulta kuolemaan. Tautiin ei ole olemassa parannuskeinoa.

Kupari kommentoi ryhmään, että on epäreilua antaa kuoleville ihmisille turhaa toivoa.

Sanat jäävät suuhun

Keho, joka ennen oli vahva ja pystyvä, on nyt hauras ja voimaton. Yksi kerrallaan Kuparin lihaksia käskyttävät liikehermot lakkaavat toimimasta, ja elämä karkaa kauemmaksi.

Vartalon liikuttaminen on haparoivaa ja kankeaa. Tasapaino on huono.

Kaikki on tapahtunut nopeasti.

Katja Kuparin sairastaman ALS-taudin muoto on aggressiivinen ja nopeasti etenevä. Elinaikaa diagnoosin saamisesta voi olla pari vuotta tai alle.

– Tavallaan tuntuu, että keho on pettänyt, siis sanan molemmissa merkityksissä, Kupari sanoo.

Sanat pusertuvat Kuparin suusta hitaasti ja ponnistelen. Jokaiseen tavuun täytyy keskittyä ankarasti. Silti puhe on epäselvää. Se turhauttaa Kuparia.

On kauheaa, kun ihmiset halveksuvat ja katsovat alaspäin.

Kupari kuvailee itseään verbaaliseksi ihmiseksi, joka on tottunut selviytymään puhumalla kaikista tilanteista.

Nykyäänkin mieli keksii salamannopeasti sopivan vastauksen tai kommentin keskusteluun, mutta sen ilmaisu on haastavaa.

– Yksi turhauttavimmista asioista ALS:issa on, että en saa ilmaistua itseäni niin hyvin kuin haluaisin.

Halveksunta satuttaa

– On kauheaa, kun ihmiset halveksuvat ja katsovat alaspäin.

– Toivoisin, että ihmiset kuuntelisivat muutakin kuin yhden sanan ja päättäisivät vasta sen perusteella, että millaisesta ihmisestä on kyse.

Kuolema ei pelota

Silloin kun ei ole toivoa, olo on yllättävän rauhallinen.

Katja Kupari on alusta asti tiennyt, että sairaus johtaa kuolemaan eikä parannuskeinoa ole.

Siksi hän ajattelee, että ALS on hänelle helpompi sairaus kuin vaikkapa syöpä, jossa pettymykset ja toive parantumisesta voivat vuorotella.

Kuolema käy toisinaan mielessä, mutta se tuntuu Kuparista edelleen jotenkin epätodelliselta. Hän ei usko, että sen jälkeen on olemassa enää mitään.

Kupari on jo kirjoittanut ylös loppuelämän toiveitaan. Hautajaisissa hän haluaisi soitettavan Louis Armstrongin It’s a Wonderful World -kappaleen.

Tytär tuli Suomeen

Kaikista suurimmat surut ja raskaimmat ajatukset liittyvät läheisiin. Heidän tuskansa seuraaminen on raastavaa. Välillä Kuparin itkusta ei meinaa tulla loppua.

– En haluaisi sanoa, että se on syyllisyyden tunne, koska eihän tämä ole minun syytäni. Mutta tiedän, että minun tautini takia heillä on vaikeaa. Se on jännä tunne, Kupari sanoo hiljaa.