Upea lapinpöllö lensi Helsinkiin ja Instagram-kuvaajat hullaantuivat – uteliaille tiukka käsky: Älä mene liian lähelle

Itä-Helsingissä on jo parin viikon ajan liikkunut lapinpöllö, joka on ainakin hetkellisesti saattanut olla Suomen sometetuin lintu.

Suurikokoinen ja ilmeikäs lapinpöllö on harvinainen näky Helsingissä, ja lintua on käynyt katsomassa sadoittain kuvaajia ja bongaajia. Uudenmaan alueella lapinpöllöjä nähdään harvemmin kuin joka vuosi.

Lintu voi häiriintyä, jos kuvaajat menevät liian lähelle

Instagramissa on viime viikkoina näkynyt runsaasti näyttäviä kuvia Helsingin lapinpöllöstä, ja ainakin yhdessä Facebookin lintukuvausryhmässä ylläpito on päättänyt, että kyseisen linnun kuvia ei saa enää ryhmässä jakaa. Taustalla on tapaus tai tapauksia, jossa lintua on kuvattu tarpeettoman läheltä.