Analyysi: Ruotsin esimerkki osoittaa, miten paljon puolustuskyvyn palauttaminen maksaa

Ruotsalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija Patrik Oksanen sanoo Ylelle, että päätös on merkittävä, vaikka se on sinänsä odotettu. Oikeisto-oppositio oli vaatinut tason nostoa pitkään.

Suomalaisissa asiantuntijapiireissä on merkitty ylös vuosi 2023. Se on sovittu Ruotsissa aiempien puolustuslinjausten tarkastelukohdaksi. Silloin on mahdollisuus analysoida sitä, onko rahoitus kasvanut luvatusti ja mitä rahoilla on saatu aikaan.