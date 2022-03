Kansanmusiikin kerääjä Erkki Ala-Könnin tallenteissa korostuvat miesten musiikki ja ajalle korrektit valinnat – uusi tutkimus selvitti, mitä kokoelmista puuttuu

– Kaikila muilla tallenteilla Ala-Könni on tarkasti kirjannut tiedot kuka [esiintyy], mistä kylästä ja niin edelleen. Näissä tallenteissa on kirjaukset vain kansallisuuksien mukaan eli venäläiset, ukrainanlaiset ja tataarit, Valo sanoo.

Valintoja ja ajankuvaa

– Arkistoissa voidaan ajatella, että tässä on historian kuva, mutta on siellä kuitenkin tietynlaiset ihanteet siitä, mitä musiikki on ja mitä kansa on, Valo sanoo.