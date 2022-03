Karannut teini voi joutua maksamaan yösijastaan seksillä, sanoo entinen laitosnuori – siksi hän haluaa, että vastuulliset viimein heräisivät

Yöpaikasta voi joutua maksamaan seksillä

Niistä suuri osa on samojen alaikäisten toistuvia hatkareissuja. Tämä ilmenee vuonna 2019 julkaistusta väitöskirjasta (siirryt toiseen palveluun) . Väitöskirjan aineisto on vuosilta 2012–2014, jolloin sijoitettuja lapsia oli vähemmän. Nykyistä poissaolojen määrää ei tiedetä.

Moni päätyy putkaan

Pelko seurauksista voi pitkittää reissua

Osa karkaa perheensä luokse, toiset hakevat rajojaan

Lastensuojelun kehittämisyhteisön Pesäpuun kehittämispäällikön Onni Westlundin mielestä lipettiin lähtemisen ratkaisuja on etsittävä kuulemalla nuoria. Jos todella halutaan vaikuttaa alaikäisten karkaamiseen, on ymmärrettävä syitä sen taustalla. Westlundin mukaan syyt voi jakaa vetäviin ja työntäviin tekijöihin.

Lastensuojelu on vastuussa lapsistaan

Jos nuori karkaa laitoksesta toiselle paikkakunnalle, on hänen oman laitoksensa henkilökunnan silti etsittävä häntä. Jos on tiedossa alue, jossa lapsi pakoilee, on laitoksen henkilökunnan on mentävä sinne.