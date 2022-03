Venäjä voi repäistä itsensä irti internetistä – kansa jäisi digimuurin taakse, mutta Venäjä voisi käydä kybersotaa ilman vastaiskujen pelkoa

1) Miten hankala Venäjän olisi irrota internetistä?

Niihin on asennettu fyysiset valvontalaitteet, joista on yhteys viestintävälineitä valvovan valtionvirasto Roskomnadzorin keskusvalvomoon. Laki laitteiden asentamisesta tuli voimaan vuonna 2020.

2) Voiko näin käydä?

Venäjän sisäiselle internetille on jo nimityskin: Runet. Virallinen termi on juhlavampi: Venäjän kansallinen internetsegmentti.

Ajatus on globaalissa maailmassa outo. Venäjä on suuri ja keskeinen maa, ei nurkkapala kuten Pohjois-Korea. Voiko näin todella käydä?

Asiaan liittyy myös se, että Venäjälle on noussut viime vuosina isoja datakeskuksia, jonne on tallennettu määräajaksi kaikki venäläinen nettiliikenne arkisista kissavideoista lähtien.

Eri asia on, kuinka aukoton Roskomnadzorin hallitsema järjestelmä on oikeasti.

– Ovatko palveluntarjoajat oikeasti asentaneet vaaditut hallintalaitteet, ja toimivatko ne tositilanteessa? Venäjällä on perinnettä, jossa viranomaisille kerrotaan toista kuin mitä oikeasti on tehty, Kukkola sanoo.

3) Miten irtikytkentä vaikuttaisi Venäjään?

Venäjä on todennäköisesti vasta puolitiessä matkalla todelliseen omavaraisuuteen. Sen tavoitevuosiksi on mainittu vasta 2024–2026.

– Kaikki, mitä on rakennettu, on kesken. Tavoitevuodetkin ovat ihanteita, eikä niihin ole suoraan uskonut kukaan, Kukkola sanoo.

– Venäjä tuottaa enemmän ruokaa ja polttoainetta kuin se kuluttaa, ja he haluavat varmistaa että internet toimii vaikka he olisivat eristyksissä. Tähän on varauduttu vuodesta 2014 asti, ja uskon että he ovat siihen melko valmiita.