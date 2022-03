Kartat näyttävät tilanteen Ukrainan sodan tärkeimmillä rintamilla

Venäjän joukot pitävät hallussaan alueita Kiovan luoteis- ja länsipuolella. Viime päivinä Venäjä on pyrkinyt laajentamaan aluettaan kaupungin lounaispuolelle.

Tiistaina venäläisjoukot hyökkäsivät Buzovan suunnasta Yasnohorodkaan ja vahvistivat näin Kiovan ja Žytomyrin välisen maantien katkaisun. Yasnohorodka sijaitsee noin 37 kilometrin päässä Kiovan keskustasta lounaaseen.

Ukrainan asevoimien yleisesikunnan mukaan hyökkäykseen osallistui neljä pataljoonaa, joista kaksi kuului 5. panssariprikaatiin ja kaksi 37. moottoroituun jalkaväkiprikaatiin.

Hyökkäyksiä on myös tehty Kiovan länsipuolella sijaitsevaan Butšan esikaupunkiin. Ukrainan mukaan hyökkäykset on torjuttu. Butšan naapurissa sijaitseva Irpinin esikaupunki on taistelujen keskellä, ja sen asukkaille yritetään järjestää humanitaarinen käytävä, jotta he pääsisivät turvaan.

Venäjän hyökkäykset Kiovan länsi- ja itäpuolella. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Ukrainan sotaa seuraavan Institute for the Study of War (siirryt toiseen palveluun) -tutkimuslaitoksen (ISW) asiantuntijat ihmettelevät, miksi Venäjän joukot eivät etene nopeammin. Alueella on runsaasti Venäjän joukkoja, mutta niitä keskitetään hyökkäyksiin melko niukasti.

Ukrainan sodanjohto sanoo, että Ukrainan vastarinta on heikentänyt hyökkääjien taistelukykyä. Toinen vaihtoehto on, että venäläisjoukkojen taisteluinto rakoilee.

Venäjä lähestyy Kiovaa myös idästä

Kiovasta noin sata kilometriä pohjoiseen sijaitseva Tšernihiv on yhä ukrainalaisten hallussa, mutta Venäjän joukot ovat kiertäneet kaupungin lähestyäkseen Kiovaa. Etenemistä vaikeuttavat joet ja märkä maasto.

Venäläiset hyökkäyskolonnat ovat edenneet myös Ukrainan itärajalta Kiovan itäisiin esikaupunkeihin. Niiden etenemistä haittaa erittäin pitkä, yli 200 kilometrin pituinen huoltoyhteys, jonka kimppuun ukrainalaiset pyrkivät iskemään. Venäläisten eteneminen Kiovaan idästä edellyttää, että huoltolinjat kyetään varmistamaan.

Tänään venäläisten kerrottiin yrittäneen hyökätä Brovaryn esikaupunkiin. Ukraina sanoo tuhonneensa hyökkäävän panssarivaunurykmentin, mutta yhteenotto jatkuu.

ISW:n asiantuntijat uskovat, että Kiova on Venäjän tärkein kohde. Muut hyökkäyssuunnat tukevat Kiovan valtausta.

Harkovan tilanne ei ole muuttunut

Venäjän rajan lähellä sijaitsevan Harkovan tilanne ei ole viime päivinä olennaisesti muuttunut. Venäläisjoukot piirittävät kaupunkia idästä ja pohjoisesta.

Kaupunkia tulitetaan, mutta voimakasta hyökkäystä sen valtaamiseksi ei ole käynnissä. Institute for the Study of War arvioi venäläisten suunnanneen suuren osan Harkovassa olleesta sotavoimastaan Sumyn kaupunkiin.

Venäjän valtaamat alueet Ukrainassa. Kuva: Tommi Pylkkö / Yle

Mikä on hyökkäyssuunta etelässä?

Venäjä on koonnut Ukrainan etelärannikolle, Hersonin ja Mariupolin väliselle alueelle 17 pataljoonaa. Ne kuuluvat Ukrainan yleisesikunnan mukaan Venäjän 49. ja 8. armeijaan.

On epäselvää, mihin suuntaan venäläiset aikovat suunnata pääiskunsa. On mahdollista, että kohteena olisivat Odessa lännessä ja Zaporižžja pohjoisen suunnassa.

Venäjän hyökkäykset Mykolaivista ja Hersonista pohjoiseen.

Uusimmat taistelutiedot kuitenkin kertovat, että Venäjän joukot ovat pyrkineet etenemään Mykolaivista luoteeseen ja Hersonista pohjoiseen. Tavoitteena voisikin olla Kryvyi Rihin kaupunki ja sen jälkeen Dnipron strategisesti tärkeä kaupunki Dniprojoen varrella.

Sotilasasiantuntijat ovat uumoilleet Venäjän pyrkivän Dniproon sekä etelästä, Hersonin suunnasta, että idästä, Harkovasta. Näin Ukrainan idässä olevat asevoimat jäisivät mottiin.

Hyökkäys ei kuitenkaan ole edennyt Harkovasta. Myös etelästä suuntautuvan hyökkäyksen kerrotaan etenevän hitaasti, sanoo Institute for the Study of War.

Ukrainan armeijan sotilaita tiesululla. Kuva: Dimitar Dilkoff / AFP

Mariupol raunioituu

Mustanmeren rannalla sijaitseva Mariupol on venäläisjoukkojen saartama ja sitä on tulitettu raskaasti. Sotilaallinen tilanne ei ole muuttunut.