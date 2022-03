Tamperelainen Veera Tuikka on lähtöisin Venäjältä. Hänkään ei ole kokenut syrjintää Suomessa koskaan.

Mutta häirintä on tullut iholle lasten koulun kautta, josta sodan alettua on laitettu viestiä. Viestissä on ohjeistettu lapsia olemaan ystävällisiä kaikille.