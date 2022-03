Kruunun kurssi vauhdittaa rajakauppaa Ruotsiin – Haaparannan karkkikaupassa hämmästellään, kuinka yllättävän nopeasti normaali palasi

Haaparannan kauppojen parkkipaikat on taas täynnä suomalaisia autoja. Meneillään olevat hiihtolomaviikot ovat lisänneet suomalaisten ostosmatkailua naapurimaahan.

Kaupankäynnin suuntaa Ruotsiin vauhdittaa koronarajoitusten poistumisen lisäksi halpa kruunu. Euro on vahvistunut suhteessa kruunuun selvästi viime vuoden lokakuusta lähtien, joskin aivan viime päivinä on tapahtunut käänne. Perjantaina yhdellä eurolla saa yhä 10,68 kruunua, kun vielä pari päivää sitten eurolla sai 10,80 kruunua. Lokakuussa eurolla sai alle kymmenen kruunua.

– Yleensä ollaan käyty täällä muutamien kuukausien välein. Täällä on joitain tuotteita saatavissa vähän edullisemmin mitä Suomesta.

Paikka paikoin Haaparannalla on jo toivuttu pandemian aiheuttamasta notkahduksesta. Esimerkiksi Candy Worldin tavaratalopäällikkö Maarit Nyman-Pitkänen toteaa, että heillä on palattu kaupan käynnissä jo normaaliin eli aikaan ennen koronaa.

– Viime syksystä lähtien on alkanut taas vilkastumaan, kun rajoituksia helpotettiin rajalla. Ihan pandemiaa edeltävässä tilanteessa emme vielä ole, mutta kyllä nyt on enemmän säpinää. Asiakkaita on käynyt jälleen vähän kauempaakin.