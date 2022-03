Ukrainan pikajäsenyys ei saanut EU-johtajilta tukea – pääministeri Sanna Marin: "Jäsenyysehdot pitää täyttää"

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan on tärkeää lähettää ukrainalaisille viesti, että he ovat osa länttä ja Eurooppaa.

– Tässä on sama tilanne kuin Ukrainan osalta, eli jäsenyysehdot pitää täyttää, mutta näkymä tulevaisuuteen, toivon viesti, on myös yhtä lailla tärkeä. Eli kyllä me haluamme näitä asioita edistää, mutta prosessin on oltava realistinen, Marin sanoo.