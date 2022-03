Honkarakenne katkaisi hirsitalokauppansa Venäjälle ja hakee nyt tärkeimmälle vientimarkkinalleen korvaajia Aasiasta

Syynä on se, että Venäjän vientimarkkina on ollut yhtiölle hyvin tärkeä. Kun kaupankäynti pysähtyi, yhtiössä alettiin heti miettiä mistä löydettäisiin korvaavia markkinoita.

Honkarakenteen toimitusjohtaja Marko Saarelainen on toiveikas sen suhteen, että Venäjän tilalle löytyy uusia markkina-alueita.

Toisaalta Saarelainen kertoo, että korvaavia markkinoita on etsitty jo pidemmän aikaa. On haluttu monipuolistaa vientiä, jonka osuus kokonaismyynnistä on 37 prosenttia.