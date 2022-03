Avaruus on yksi Ukrainan sodan rintamista, ja se koskettaa myös Suomea

Avaruus on nykyisin yhtä olennainen osa arkeamme kuin on töpseleistä saatava sähkö – harva tulee miettineeksi mistä ja miten sähkövirta oikein tulee. Ja harva tulee ajatelleeksi satoja Maata kiertäviä satelliitteja, jotka tekevät elämästä helppoa.

– Avaruuden merkitys on ihan valtava, toteaa kapteeniluutnantti Juuso Mikkola Ilmavoimien esikunnasta. Hän on eräs harvoista täysipäiväisesti avaruuteen erikoistuneista suomalaisista sotilaista.

Kuka tahansa voi hankkia vakoilutietoa

Suomalainen Iceye on maailman suurin yksityinen tutkasatelliittioperaattori. Se on lähettänyt jo 16 satelliittia avaruuteen, ja pystyy tuottamaan asiakkailleen kuvia mistä päin maapalloa tahansa hyvinkin nopeasti.

Yksi muitakin kiinnostava hanke on Kilpisjärvelle tekeillä oleva KAIRA-niminen tutka. Se on kansainvälisen EISCAT 3D -revontulitutkan koelaite, jota voitaisiin käyttää myös lähiavaruuden tarkkailuun ilman, että tieteellinen työ avaruussääilmiöiden tutkimiseksi kärsisi olennaisesti.

Tappelevatko satelliitit tulevaisuudessa?

– Se ei kuitenkaan määrittele tarkemmin, joten tätä on tulkittu niin, että varsinainen sodankäynti avaruudessa on kiellettyä. Tätä ei ole kuitenkaan suoranaisesti kielletty ja toinen tulkinta on, että kaikki mikä ei ole kiellettyä, on sallittua. Oma näkemykseni on se, että YK:n sopimukset eivät rajoita sodankäyntiä avaruudessa käytännössä millään tavalla ja joidenkin tulkintojen mukaan ne eivät edes ole voimassa aseellisen selkkauksen aikana, vaan silloin noudatetaan ainoastaan humanitaarista oikeutta.