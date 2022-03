"Jussi varmaan vaihtaa työpaikkaa", sanoivat tuttavat vauvaa odottaville Koskisille – he päättivät hoitaa lasta 3 viikon vuoroissa, ja se toimii

Näin vastaa kotkalainen Jussi Koskinen , kun häneltä kysyy, millaista on olla isä. Hän ei voisi enää kuvitella elämää ilman reilun vuoden ikäistä Lukasta , vaikka joskus oli miettinyt haluaako ylipäätään lapsia.

Ahdistavat ajatukset kasaantuivat erityisesti työjaksojen aikana. Koskinen työskentelee laivalla konemestarina ja on yleensä töissä kolme viikon jaksoissa merillä. Hän yritti etsiä netistä blogeja, joissa kirjoittajana olisi isä, mutta kaikki oli suunnattu äideille. Koskinen alkoi kirjoittaa itse.

Osallistuvan isän malli on tullut Jussi Koskiselle jo kotoa. Hän kokee olevansa vanhempana tiukka, mutta myös leikkisä.

Perhe saa toteuttaa omannäköistä vanhemmuutta

Nyt Lukas on vuoden ja kahden kuukauden ikäinen. Pelot arjen sujumisesta ovat osoittautuneet turhiksi. Koskiset ovat sitä mieltä, että nykyinen järjestely sopii heille hyvin. Perhe kokee, että tasavertainen vanhemmuus toteutuu heillä heidän omalla tavallaan.

– Päävastuu on minulla Jussin ollessa poissa, mutta hän ottaa vastuun heti tullessaan kotiin. Hoitovuoroja ei tarvitse jaella, sanoo Henna Järvikari-Koskinen.

Väitöskirjatutkija Minna Ranta Jyväskylän yliopistosta on tutkinut yhteisvanhemmuuden alkuvaiheita. Yhteisvanhemmuudella tarkoitetaan sitä, miten puolisot tekevät yhteistyötä, tukevat toisiaan ja puhaltavat yhteen hiileen lapsen kasvatuksessa.

Tutkimukseen on haastateltu 30 yhdessä asuvaa paria. Haastatteluista käy ilmi, että isän halutaan olevan aktiivisessa roolissa.

Tämän vuoksi on tärkeää, että molemmat vanhemmat saavat tilaa tutustua vauvaan ja oppia hoitamaan häntä. Esteenä yhdenvertaiselle ja tasa-arvoiselle vanhemmuudelle voi olla äiti.

Jussi kokee olleensa harjoittelijan roolissa, koska vaimo on työssään lastenosastolla saanut kokemusta pienten lasten hoidosta. Vanhemmuutta on kuitenkin opeteltu yhdessä ja molemmille on kehittynyt oma tapansa hoitaa lasta.