Kysyimme HUSin Asko Järviseltä, joko baareissa voi juhlia vapaasti ja uskaltaako uutta tuttavuutta pussailla treffeillä ilman pelkoa koronasta

Tautia on edelleen liikkeellä paljon. Uudellamaalla tartuntoja on noin nelinkertainen määrä verrattuna aikaisempiin epidemiahuippuihin ja muualla Suomessa suhteessa vielä vähän enemmän.

Äskettäin taudin sairastanut ihminen ei toki omaksi suojakseen sitä maskia tarvitsisi. Näkisin kuitenkin, että sen käyttäminen on tämän hetken kohteliaisuusetiketti. Julkisilla paikoilla liikuttaessa ei voida tietää, mikä on vieressä seisovan henkilön tilanne.

Ne yleisötilaisuudet, joissa pystyy käyttämään maskia, ovat hyvin turvallisia osallistua, ja niitä on tavallaan turha pelätä. Näihin lukeutuvat esimerkiksi konserttien ja teattereiden tyyppiset paikat, joissa tartuntariski on käytännössä minimaalisen pieni.

Jos taudin on sairastanut, tämä on käytännössä koronan suhteen aika riskitöntä.

Ainakin pääkaupunkiseudulla tartunnat ovat olleet voimallisesti nuoremmissa ikäryhmissä eli alle 60-vuotiaissa. Tällaisilla alueilla nuorempi väestö on omikronin osalta taudin jo niin hyvin sairastanut, että sielläkin tartuntariski on pienempi ainakin laajempien epidemioiden osalta.

Toki yksilötasolla riski saada tartunta on tällaisissa tilanteissa edelleen merkittävä, mikä kannattaa huomioida, jos rokotesuoja on puutteellinen tai kuuluu riskiryhmään.

Kotimaassa on jo nyt matkailtu aika paljon, ja se on ihan hyvä asia. Omikronmuunnoksien myötä tauti on matkailun suhteen vähemmän vaarallinen ja ei-riskiryhmään-kuuluvat voivat mielestäni hyvin matkailla tiettyä järkeä ja varovaisuutta noudattaen. Etenkin, jos on saanut täyden rokotussarjan tai sairastanut taudin, niin silloin vaikean taudin riski on hyvin pieni.