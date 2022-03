Yli 80 000 euron pistoksen jälkeen pieni Julius sai vihdoin varpaistaan kiinni – uusi lääke tuo nyt toivoa lukuisille SMA-potilaille Suomessa

Kotkalaisen Nia Kortelaisen, 24, pojalla on harvinainen SMA- lihasrappeumatauti. Nuoren omaishoitajan arki vaatii luovuutta ja tulevaisuudenuskoa. Toimittajana Jani Aarnio

Ylpeä äiti julkaisee sosiaalisessa mediassa videon, jolla hänen lapsensa potkuttelee leikkiauton kyydissä pitkin lattiaa. Se on Nia Kortelaiselle ja Julius Uusitalolle suuri hetki – nyt Juliuksella on keino päästä paikkoihin, joihin ei kierimällä tai pyörätuolin kyydissä ylety.

2,5-vuotiaalla Julius Uusitalolla on hermoperäinen lihassairaus nimeltä SMA. Hän tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa, ja äiti Nia Kortelainen valvoo lapsensa ruokailua, auttaa häntä peseytymisessä, pukeutumisessa, liikkumisessa ja lääkityksessä sekä kuntouttaa häntä fysioterapeutin ohjeilla.

24-vuotias Kortelainen on lapsensa omaishoitaja.

Lapsi menetti oppimansa taidot

Pieniä merkkejä oli ilmassa jo varhain. Julius oli veltto vauva, mutta Kortelaisella ei ollut kokemusta siitä, mikä on normaalia. Julius oli hänen esikoisensa.

Lopulta vanhemmat veivät lapsensa fysioterapeutille. Tämä oli aluksi sitä mieltä, että lapsi on vain laiska.

– Se on ärsyttänyt jälkikäteen. Ajattelin vain, että mahallaan ihan täyttä kurkkua huutavassa lapsessa on oltava jotain vialla, Kortelainen kertoo.

Kaikesta huolimatta fysioterapeutti otti neuvolan terveydenhoitajaan yhteyttä. He päättivät yhdessä, että lääkäri voisi vielä tutkia Juliuksen. Silloin huomattiin, ettei hänellä ole polvirefleksiä.

Keskivaikea muoto

Juliuksen SMA on tyyppiä kaksi, eli se on sairauden keskivaikea muoto. Julius ei nykytieteen ennusteiden mukaan koskaan opi seisomaan tai kävelemään tuetta. Lisäksi hän saattaa tarvita hoitoa skolioosiin ja apua hengittämiseen, jos hänellä todetaan hengitysvaje.

Tauti on hyvin yksilöllinen, eikä selvää elinajanodotetta ole SMA2-tyypin potilailla vielä täysin selvitetty. Kansainvälisen tiedeinstituution, National Institute of Neurological Disorders and Stroken mukaan oikea-aikaista ja potilaalle sopivaa hoitoa saava SMA2-potilas voi elää täyden elämän.