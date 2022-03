Asiantuntijan mukaan Venäjä ei edes pyri todelliseen informaatiovaikuttamiseen lännessä

Ukraina voitolla informaatiosodassa

Länsimaissa Ukraina on selvästi voitolla taistelussa ihmisten sydämistä. Venäjä ei myöskään näytä edes pyrkivän vahvaan informaatiovaikuttamiseen lännessä, koska sillä ei ole mahdollisuuksia menestyä.

– Meille ei ole epäselvää, kuka on hyökkääjä ja sitä kautta paha. Lisäksi näemme lähinnä Ukrainan informaatiovaikuttamista, joka on onnistunutta. He kertovat jatkuvasti, mitä siellä tapahtuu ja välittävät omaa hyvin johdonmukaista ja tunteisiin vetoavaa kertomustaan, Moilanen sanoo.