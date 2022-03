Voiko brändiä kiillottaa lahjoittamalla rahaa Ukrainaan? Professori: "Tällainen paikkailu tulkitaan helposti valkopesuksi"

Hyvä brändi on yhtiöille arvokasta pääomaa ja sen menettäminen voi tulla kalliiksi. Toisaalta laajan toiminnan lopettaminen esimerkiksi nyt Venäjällä on hankalaa .

Yrityksen johtamisen professori Johanna Kujala Tampereen yliopistosta arvioi, että suomalaisyrityksillä on vaikeita päätöksiä edessään. Miten haavoittuva yrityksen brändi on tällaisessa tilanteessa riippuu siitä, kuinka se on rakennettu.