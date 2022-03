Ukrainalainen teatteriryhmä jäi sodan alkaessa ohjaajiensa vastuulle Suomeen – Svitlana Goncharova aikoo nyt huolehtia lapsista kuin omistaan

Sotaa on vaikea seurata sivusta, sanovat ukrainalaisen lasten ja nuorten teatteriryhmän ohjaajat

Harkovalaisryhmän lapset ja nuoret ovat turvassa suomalaisessa vastaanottokeskuksessa ja jokaisen vanhempiin on saatu yhteys. Sotaa on silti vaikea seurata sivusta.

Ukrainalainen lasten ja nuorten teatteriryhmä oli jo matkalla Suomeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi.

Puhelimiin tulvineet viestit sodasta tuntuivat epätodellisilta ja odotettu reissu Jyväskylän teatterifestivaaleille muuttui yhtäkkiä painajaiseksi.

– Matkan järjestelyt olivat olleet hyvin hankalia lasten ja etenkin koronan takia, ja tuntui helpottavalta olla vihdon matkalla Suomeen. Nyt korona ja muut ongelmat tuntuvat kovin vähäpätöisiltä, ryhmän ohjaaja, teatteri Kalamburin johtaja Svitlana Goncharova muistelee.

Lapset ovat turvassa

Harkovasta Ukrainasta matkaan lähti 16 lasta ja nuorta sekä kolme aikuista ohjaajaa. Ryhmän nuorimmat ovat 12-vuotiaita, vanhimmat juuri täysi-ikäisiä.

Nyt ryhmä on jäänyt turvapaikanhakijoiksi Pohjanmaalle Oravaisten vastaanottokeskukseen. Tosin kaksi lasta on jo lähtenyt Suomesta ennen turvapaikkaprosessin aloittamista.

– Nuorilla on täällä hyvät asuinolot. He saavat kaikkea, mitä elämiseen tarvitaan. Tällä hetkellä järjestelemme hankalia paperi- ja sääntöasioita. Meillä on huolta ja pelkoakin. Mutta selvitämme asiat, ainakin yritämme, Goncharova uskoo.

Palveluita on ollut vaikea saada lapsille heidän omalla äidinkielellään. Asioita on kuitenkin hiljalleen järjestetty, ja myös koulunkäyntiä on jo mietitty, jos tilanne pitkittyy.

– Emme hätäile sitä, missä yövymme ja millä tulemme toimeen. Tällä hetkellä turvapaikka on ehkä parasta lapsille, koska silloin he ovat turvassa, yksi ryhmän ohjaajista Maríía Ívanova alleviivaa ja lisää, että kenties matka Suomeen pelasti osan ryhmäläisistä hengen.

Vastuu toisten lapsista painaa, murskaa ja vie voimat

Ennestäänkin tiiviin ryhmän jäsenet ovat nyt aiempaakin läheisempiä keskenään. Pakostakin.

Ohjaajat kokevat olevansa kuin lasten varavanhempia. Vastuu toisten lapsista painaa, murskaa ja vie voimat.

Samalla se on kuitenkin syy jatkaa elämää ja toivoa parempaa tulevaisuutta.

– Meillä jokaisella on sisällämme tunne, että tietty elämän tarkoitus on menetetty. Tajuamme, että elämän tarkoituksena on elää, mutta nyt vallitsee täystuho. Kaikki, mitä olemme rakentaneet, kasvattaneet ja tehneet, kaikki, mihin olemme panostaneet, on täysin raunioina, Goncharova tuntee.

Kaikki on aloitettava alusta, kunhan sota väistyy.

– Olen 32-vuotias ja tunnen, että ennemmin tai myöhemmin saan voimia tehdä kaiken uudelleen. Mutta meidän vanhemmillamme asia on jo toisin, Goncharova liikuttuu.

Maríía Ívanova (vasemmalla), Svitlana Goncharova (keskellä) ja Olga Zubkova ovat nyt teatteriryhmäläistensä kanssa vastaanottokeskuksessa Pohjanmaalla. Kuva: Jarkko Heikkinen / Yle

Vanhempiin on yhteys

Jokaisen teatteriryhmäläisen vanhemmat ovat yhä Ukrainassa ja heihin on saatu yhteys. Kaikki ovat elossa.

Toiveissa on, että vanhemmat pystyvät vielä joskus hakemaan lapsensa luokseen. Siihen asti ohjaajat lupaavat huolehtia ryhmästä kuin omasta perheestään.

– Minä ja me kaikki asetamme toivomme näihin nuoriin. Sanon heille joka päivä, että opiskelkaa, omaksukaa historia, oppikaa kieliä, sillä teidän älynne ja aivonne tulevat meille kaikille tarpeeseen. He ovat tulevaisuutemme ja se sukupolvi, joka rakentaa kaiken uudelleen ehkä vielä paremmaksi kuin ennen, Goncharova toivoo.

Vaikka kaikki saavat nyt Suomessa apua ja perustarpeita, on huoli tulevaisuudesta valtava.

– Ihanteellinen tulevaisuus olisi sellainen, että sota päättyy tänään tai huomenna, ja me palaamme kotiin rakentamaan maamme ja kaupunkimme uudestaan. Mutta tajuamme kyllä, että tämä meidän halumme on haavetta ja haihattelua. Todellisuus on kuitenkin hieman toisenlainen.

Syyllisyyttä turvassa olemisesta

Ristiriita hiljaisen oravaislaisen maalaismaiseman ja kotikaupungissa käytävän sodan välillä on niin suuri, että sitä on vaikea ymmärtää.

Ohjaajat kokevat jonkinlaista häpeää – tai pikemminkin syyllisyyttä – siitä, että he ovat turvassa vailla huolta päivittäisestä eloonjäämisestä.

Ajoittain ohjaajilla nousee mieleen palata nopeasti Ukrainaan auttamaan lähimmäisiään. He kuitenkin ymmärtävät tärkeän tehtävänsä Suomessa rakkaiden nuorten tukena.

– Ymmärtääkseni psykologiassa on käsite: sivustakatsojan syndrooma. Me kaikki taidamme olla nyt sen vaikutuksen alaisia. Katsomme, seuraamme, hermoilemme ja koemme monia eri tunteita, joita ei voi ilmaista sanoilla, ohjaaja Olga Zubkova kuvaa.

Uutisten seuraaminen etäältä on ollut sydäntä särkevää.

– Mielessämme ei pyöri mitään muuta kuin maamme ja kaupunkimme. Se tekee kovasti kipeää. Haluamme mitä pikimmin palata kotiin. Haluamme sodan loppuvan, että voisimme aloittaa kaupunkimme jälleenrakennuksen.

Apua Ukrainaan – Suuri tukikonsertti esitetään lauantaina 12.3. suorana lähetykse nä Yle TV1:ssä, Yle Areenassa ja Radio Suomessa klo 18.15.