Ukrainan sota sataa asefirmojen laariin – myös suomalaiset ovat tankanneet salkkuunsa puolustusalan yrityksiä

Saabilla on laaja asetuotanto. Se on valmistanut muun muassa kaikki Ruotsin Ilmavoimien hävittäjät, ja se valmistaa maan uudet sukellusveneet. Suomi on tilannut Saabilta uusien sotalaivojen taistelunjohtojärjestelmät.

Saabin suomalaisten omistajien määrä on kasvanut Nordnetissä lähes viiteensataan. Vuodenvaihteessa omistajia oli 280. Keskimäärin omistus on noin 4 600 euroa.

Myös suomalaisille tutun amerikkalaisen Lockheed Martinin osake on kirinyt viime viikkoina New Yorkissa. Lockheed Martin on maailman suurin puolustusalan yritys. Sen tuotteita ovat muun muassa hävittäjät ja ohjukset. Suomen Ilmavoimien tuleva hävittäjä on Lockheed Martinin F-35.