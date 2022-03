Huoli lannoitteiden riittävyydestä voi lisätä Soklin esiintymän merkitystä – kiistelty kaivoshanke siirtyi valtiolle vain reilu vuosi sitten

Työ- ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Petri Peltonen sanoo, että pitkällä tähtäimellä on entistäkin tärkeämpää, että Soklin esiintymä on siirtynyt valtiolle.

– Tilanne on muuttunut aika yllättävästi, ja varmasti lannotteisiin liittyvät huoltovarmuusasiat ovat merkittäviä. Sen (Soklin) arvo tässä epäselvässä markkinatilanteessa on tietyllä tapaa entistäkin suurempi, Peltonen sanoo.

Soklin kaivoksen mahdollinen toteutuminen on Peltosen mukaan kiinni kuitenkin yhä monista tekijöistä. Hankkeen etenemiseen maailmantilanne ei vaikuta.

– Hankkeen toteutuminen kaivoksena edellyttää vielä paljon työtä. Aika näyttää, missä vaiheessa se olisi käynnistymässä. Sitä on vielä vaikea arvioida, Peltonen sanoo.

Fosfaatti ei kriittisin ainesosa

Suomen malmijalostus tekee parhaillaan Soklista kannattavuusselvitystä. Kaivoksen ympäristölupa on yhä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Viime syksynä KHO teki Savukoskella kaksipäiväisen katselmuksen. Päätöstä oikeudesta odotetaan tämän vuoden aikana.

– Sen lisäksi, että saamme suomalaisesta kaivoksesta fostaattia, eli P:tä, niin sinne tarvitaan myös typpeä ja kalisuolaa. Nykytilanteessa on ajauduttu ongelmaan, että tämä typpi ja kalisuola ovat pitkälti tulleet Suomeen Venäjältä. Siinä on ehkä se tämän hetken ydinongelma, Heino kertoo.

Sokli Oy kertoo, että kaivoksen kannattavuusselvitys on valmistumassa vuoden loppuun mennessä.

Kaivosta suunniteltu vuosikymmeniä

Soklin fosfaattiesiintymä löydettiin vuonna 1967. Kaivoksen perustamisen kannattavuutta on tutkittu siitä lähtien ja hankkeella on ollut useita omistajia. Savukosken kunnassa kaivoshankkeella on sekä kannattajia että vastustajia. Esimerkiksi poronhoitajat ovat vastustaneet hanketta.