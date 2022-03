Analyysi: Ulkomaiset jättiartistit saattavat kiertää Suomen kokonaan

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt Suomen keikkarintamalla vaikean ketjureaktion.

Hartwall ja muut sponsorit hylkäsivät pian Ukrainan sodan käynnistyttyä Helsingin areenan, jonka omistajaportaassa on venäläisiä, lännen pakotelistalle asetettuja liikemiehiä. Helsingin areena seisoo nyt Pasilassa sponsorikylteistä riisuttuna, käytännössä hylättynä .

Se on vaikeaa, koska Helsingin areenan kokoisia ja tasoisia keikkapaikkoja ei Suomesta juuri löydy.

Areenan sulku tuli "nopeasti päin pläsiä"

Suomessa on jo pitkään kärsitty kroonisesta konserttisalivajeesta. Muutaman tuhannen katsojan keikkapaikkoja ei Helsingissä oikein ole, ja viime vuosina on suljettu Nosturin ja The Circuksen kaltaisia isompia klubeja.