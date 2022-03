Varaudu hintojen nopeaan nousuun – lue mihin kaikkeen Venäjän vastapakotteet osuvat suomalaisten arjessa

Juuri nyt

Venäjän mukaan neu­vot­te­luis­sa on tapahtunut huomattavaa edistystä sitten neuvottelujen alun. Ukrainan mukaan Venäjä on muuttanut lä­hes­ty­mis­ta­paan­sa ra­ken­ta­vam­mak­si. Neuvottelujen on määrä jatkua huomenna maanantaina.